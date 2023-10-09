وزير الخارجية السعودي يصل الى بغداد

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، يوم الاثنين، وصول وزير الخارجية السعودي إلى بغداد في زيارة رسمية.

وقال الصحاف في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، كان في استقبال وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في مطار بغداد الدولي.

وسبق أن كشف مسؤول حكومي عراقي لوكالة شفق نيوز، أن "الوزير السعودي سيزور العراق لبحث التطورات في غزة، بالإضافة إلى مناقشة ملفات مشتركة بين البلدين أبرزها أمنية واقتصادية وتفعيل التفاهمات السابقة بين البلدين بمجالات مختلفة".