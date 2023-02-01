وزير الخارجية السعودي يزور العراق غدا الخميس

شفق نيوز/ من المقرر ان يزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، غداً الخميس، العاصمة العراقية بغداد.

وجاء في بيان لاعلام وزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سيلتقي بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في بغداد".

وعلمت وكالة شفق نيوز، من مصادر مطلعة، أن "فرحان سيترأس وفداً سعودياً كبيراً في زيارته الى بغداد سيعقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين العراقيين، بخصوص الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلا عن بحث ملف استئناف المفاوضات "السعودية - الايرانية" برعاية الحكومة العراقية".