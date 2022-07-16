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الخارجية السعودية: للعراق دور مهم وأساسي بالتقريب بين الرياض وطهران ولم نحمّل الكاظمي أية رسائل
Category: سیاسة
Date: 2022-07-16T14:30:55+0000
الخارجية السعودية: للعراق دور مهم وأساسي بالتقريب بين الرياض وطهران ولم نحمّل الكاظمي أية رسائل
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