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الخارجية السعودية: للعراق دور مهم وأساسي بالتقريب بين الرياض وطهران ولم نحمّل الكاظمي أية رسائل

Category: سیاسة

Date: 2022-07-16T14:30:55+0000
الخارجية السعودية: للعراق دور مهم وأساسي بالتقريب بين الرياض وطهران ولم نحمّل الكاظمي أية رسائل

 الخارجية السعودية: للعراق دور مهم وأساسي بالتقريب بين الرياض وطهران ولم نحمّل الكاظمي أية رسائل

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