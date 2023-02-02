وزير الخارجية السعودي: العراق يؤدي دورا مهما في تعزيز الاستقرار بالمنطقة

شفق نيوز/ ذكر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم الخميس، أن العراق يؤدي دوراً مهماً في تعزيز الإستقرار بالمنطقة عبر الحوار والتفاهم وذلك في إشارة إلى الواسطة التي تقودها بغداد بين الرياض وطهران لإعادة العلاقات بين البلدين الأخيرين.

وقال الأمير فرحان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع نظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة بغداد، "اؤكد على عمق العلاقة، وعلى اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين".

وأضاف أن العلاقات تشهد زخما ايجابيا كبيرا حيث نعمل بخطى وثيقة لاستمرار هذا الزخم لتعميق التنسيق بالجانب الاقتصادي والتنموي وندعم جهود بغداد لترسيخ الرخاء والاستقرار والنمو والازدهار في العراق، مؤكدا على التعاون في هذا المجال بالذات مع العراق من خلال تفعيل مجلس التنسيق المشترك بين البلدين.

كما نوه الأمير فيصل إلى أن العراق يشهد تطورا اقتصاديا إيجابيا، والسعودية كذلك في تطور ونمو اقتصادي كبير ووصل الى تريليون دولار ولا بد أن نستفيد من هذه الفرص.

وتابع وزير الخارجية السعودي بالقول إنه لا شك لن نحقق هذه بدون منطقة امنة مستقرة، مشيرا إلى أن العراق يؤدي دورا مهما في تعزيز الاستقرار في المنطقة من خلال الحوار وتعزيز المصالح المشتركة ومعالجة أي أوجه خلاف، و بدون الاستقرار لن نحقق الرخاء الذي نسعى اليه.