وزير الخارجية الروسي يصل إلى بغداد

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العاصمة بغداد مساء اليوم الأحد في زيارة رسمية ضمن وفد رفيع المستوى، لبحث التطورات في المنطقة وتعزيز التعاون بين البلدين.

وقالت الخارجية العراقية لوكالة شفق نيوز، إن لافروف يرأس وفداً يضم شخصيات حكومية ودبلوماسية وشركات مختلفة وإعلاميين من مؤسسات روسية مختلفة.

وفي الآونة الأخيرة زار وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والمغربي ناصر بوريطة بغداد، إضافة إلى زيارة أجراها وفد أمريكي برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.