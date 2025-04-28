وزير الخارجية: التعاون الاستخباري مع أمريكا ضروري لردع الإرهاب والعراق قطع أشواطاً مهمة ديمقراطياً

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم الاثنين، على أهمية التعاون الاستخباري والأمني لدعم جهود العراق في مواجهة التهديدات الإرهابية ومنع عودة تنظيم داعش، وفيما أشار إلى أن البلاد قطعت "أشواطاً مهمة" في ترسيخ العملية الديمقراطية رغم التحديات، شدد على أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة سوريا واستقرارها.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لوكالة شفق نيوز، أن حسين شارك في الطاولة المستديرة التي نظمها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط.

واستعرض حسين خلال اللقاء رؤية الحكومة العراقية تجاه التطورات الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأشار إلى أهمية التعاون الاستخباري والأمني لدعم جهود العراق في مواجهة التهديدات الإرهابية ومنع عودة تنظيم داعش الإرهابي، كما تطرق إلى تطور المسار الديمقراطي في العراق، مشيراً إلى أن العراق قطع أشواطاً مهمة في ترسيخ العملية الديمقراطية رغم التحديات، ومؤكداً أهمية الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بما يرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

وفي معرض حديثه عن التحديات الإقليمية، تطرق الوزير إلى الأزمة السورية، مشدداً على أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة سوريا واستقرارها، وتحفظ حقوق جميع مكوناتها، مع ضرورة تخفيف معاناة الشعب السوري ورفض السياسات والإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

كما لفت إلى أن العراق، بحكم موقعه الجغرافي وعلاقاته المتوازنة مع جميع الأطراف، يعتمد سياسة الحوار والانفتاح لتخفيف التوترات الإقليمية، ويعمل على تعزيز أطر التعاون مع دول الجوار والمنطقة لتحقيق الأمن الجماعي والاستقرار المستدام.

وفي إطار العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية حرص العراق على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع واشنطن، مشيراً إلى الإعداد لجولة جديدة من الحوار الإستراتيجي بين البلدين خلال العام الحالي، بهدف تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتعليمية، والصحية، وتوسيع آفاق التبادل العلمي والثقافي بما يعزز مصالح الشعبين الصديقين.

وأوضح الوزير حسين أن العراق يرى في علاقته مع الولايات المتحدة ركيزةً أساسية لدعم الاستقرار الداخلي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجال بناء القدرات، ودعم الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية.

وأكد أهمية استمرار الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، بما يسهم في تعزيز المصالح المشتركة، ودعم مسيرة الأمن والاستقرار الإقليمي، وتكريس أسس السلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

كما تطرق إلى أهمية متابعة المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أن العراق يدعم أي جهود دبلوماسية تهدف إلى تخفيف التوتر وتعزيز الأمن الإقليمي، انطلاقاً من قناعته الراسخة بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات وضمان مصالح جميع شعوب المنطقة.