وزير الخارجية التركي يصل إلى بغداد

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

ومن المفترض أن يلتقي فيدان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ومسؤولين آخرين، لبحث القضايا والعلاقات الثنائية.

وكان فيدان، أجرى زيارة للعراق في آب/ أغسطس عام 2023، وكانت شاملة ومكثفة، التقى فيها مسؤولين في بغداد، بما فيهم قادة كتل الإطار التنسيقي، ومن ثم زار أربيل، وبحث في تلك الزيارة مجمل القضايا العالقة بين البلدين، ولاسيما الأمنية منها.

وكانت وكالة شفق نيوز، كشفت يوم الجمعة، عن زيارة فيدان للعراق، وقد شدد المحلل السياسي التركي، جوك أوغلو، في خبر نشرته الوكالة، على "الحاجة للتنسيق الاستخباراتي بين العراق وتركيا لمواجهة حزب العمال الكوردستاني، لذلك سيزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العراق لتنسيق الجهود".

وتوقع أوغلو، أن "زيارة فيدان إلى العراق لن تقتصر على بغداد، بل قد يتجه أيضاً إلى أربيل، لأن تركيا تريد شن حرب شاملة على حزب العمال في شمال سوريا، لذلك يريد التنسيق مع بغداد أولاً ثم مع أربيل".

وخلص المحلل السياسي التركي، إلى أن "الزيارة قد تتضمن فتح ملفات عديدة إلى جانب التنسيق الاستخباراتي، منها ملف سوريا وطريق التنمية، فضلاً عن متابعة تطبيق الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين في الزيارة الأخيرة لفيدان".

وكان فيدان، ضمن الوفد المرافق للرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى بغداد ثم أربيل في نيسان 2024، وشهدت الزيارة توقيع 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات بين بغداد وأنقرة، وكان أبرزها اتفاقية المياه.