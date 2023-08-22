وزير الخارجية التركي يصل إلى بغداد

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء اليوم الثللاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية للقاء كبار المسؤولين العراقيين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوزير التركي وصل إلى مطار بغداد الدولي حيث حطّت طائرته وكان في استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وعدداً من المسؤولين في الوزارة.

ومن المقرر أن يجري فيدان زيارة الى اقليم كوردستان.

وفي آذار/ مارس الماضي أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.