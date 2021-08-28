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وزير الخارجية التركي: العراق لا يجب أن يكون ساحة للتنافس ولا استقرار للمنطقة دون استقراره

Category: سیاسة

Date: 2021-08-28T11:30:34+0000
وزير الخارجية التركي: العراق لا يجب أن يكون ساحة للتنافس ولا استقرار للمنطقة دون استقراره

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية التركي تشاووش اوغلو، يوم السبت، أن العراق "لا يجب" أن يكون ساحة للتنافس، فيما أشاد بنهج حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في "احتضان جميع الفئات".

وقال الوزير اوغلو في كلمة له خلال انطلاق اعمال مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، وتابعته وكالة شفق نيوز، "سعيد بتواجدي في مؤتمر بغداد"، مؤكداً "سنستمر بتقديم الدعم للعراق لتحقيق الاستقرار".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن "الكاظمي أتخذ خطوات لتحقيق مطالب المتظاهرين"، مبديا تأييد بلاده "لنهج الكاظمي في احتضان جميع الفئات".

وأبدى وزير الخارجية التركي، استعداد بلاده "لتقديم الدعم للحكومة العراقية في محاربة الارهاب، فضلاً عن المشاركة في المشاريع الاستثمارية التي تنهض بالبلادط.

وأكد "سنواصل الدعم لتقوية المؤسسات في العراق"، مشيراً إلى أن "بغداد أهم مراكز حضارتنا".

كما قال اوغلو، أن بلاده "ترفض تواجد حزب العمال الكوردستاني (المناهض لانقرة) في الاراضي العراقية"، معتبراً أن "الحزب يهدد استقرار العراق".

 

 

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