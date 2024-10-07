وزير الخارجية البريطاني يناقش مع نظيره العراقي مسألة العراقيين المقيمين بصورة غير قانونية

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، يوم الاثنين، مسألة العراقيين المقيمين في المملكة المتحدة بصورة غير قانونية.

وناقش الوزيران، خلال اتصال هاتفي، قضايا عدة، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية ومسودة اتفاقية الشراكة بين البلدين، بالإضافة إلى مسألة التعامل مع بعض العراقيين المقيمين في بريطانيا بصورة غير قانونية، وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الوزير البريطاني، بحسب البيان، عمق وقوة العلاقات بين بريطانيا والعراق، معبراً عن ثقته بأن هذه العلاقات ستستمر في التطور والتوسع.

وفي سياق آخر، تطرق الوزير البريطاني إلى الوضع في الشرق الأوسط، مؤكداً أن حكومة بريطانيا تبذل جهوداً كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

من جانبه، شدد وزير الخارجية العراقي، على أهمية العمل لمنع توسع الحرب في المنطقة، مشيراً إلى أن استمرار تصاعد الحرب قد يؤدي إلى كارثة اجتماعية واقتصادية وأمنية، مما يستدعي تحرك جميع الدول المؤثرة لوقف النزاع في لبنان وغزة.

كما أكد الوزير البريطاني، أن حكومته تسعى جاهدة لتجنب توسيع رقعة الحرب وحماية العراق من تداعياتها، مشيراً إلى أنه في تواصل مستمر مع جميع الأطراف لخفض التوتر.

وفي ختام المكالمة، قدم فؤاد حسين دعوة لنظيره البريطاني لزيارة العراق.