وزير الخارجية الايراني يصل الى بغداد للمشاركة في الاجتماع الثلاثي

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، ان عراقجي وصل إلى مطار بغداد الدولي قادما من طهران في زيارة رسمية تستغرق يومياً واحداً يجتمع فيها مع نظيريه العراقي والسوري لمناقشة اخر التطورات في الوضع السوري.

هذا ومن المقرر أن ينعقد في العاصمة بغداد في وقت لاحق من اليوم الجمعة اجتماع ثلاثي "عراقي - سوري – إيراني"، لبحث تداعيات الأحداث الأمنية المتسارعة في سوريا، وتأثيراتها على المنطقة ككل.

وسيضم الاجتماع كلاً من وزير خارجية إيران عباس عراقجي، ووزير خارجية سوريا بسام الصباغ، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

ورفع العراق حالة التأهب العسكري، ونشر تعزيزات عسكرية شملت ألوية من الجيش ومن قوات الحشد الشعبي على طول الشريط الحدودي مع سوريا.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت مؤخرا عن مصادر، أن إيران نشرت عناصر من حزب الله اللبناني والفصائل الشيعية العراقية في سوريا لدعم الجيش السوري في صد التقدم "المفاجئ" للتنظيمات المسلحة التي استولت على مدينة حلب والبلدات والقرى المجاور.