وزير الخارجية الايراني يصل الى بغداد

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ظهر اليوم الأحد، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية لن تستغرق وقتاً طويلاً يلتقي خلالها المسؤولين العراقيين للتباحث بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي في منشور على منصة "إكس - تويتر سابقاً"، إنه "استمرارا لمشاورات وزير الشؤون الخارجية الدكتور عراقجي مع الدول الإسلامية بشأن الوضع المتأزم في المنطقة نتيجة الإبادة الجماعية واعتداءات الكيان الاسرائيلي في غزة ولبنان، وصلنا إلى بغداد".

وسيلتقي عراقجي خلال زيارته التي تستمر لبضع ساعات كلا من: نظيره العراقي فؤاد حسين، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وكان مصدر عراقي قد قال أمس لوكالة شفق نيوز، إن زيارة عراقجي لبغداد تأتي لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة والتأكيد على عدم توسعة دائرة الحرب.

ويتوجه عراقجي بعد ختام زيارته للعراق الى العاصمة العمانية مسقط لمواصلة مشاوراته الإقليمية التي بدأها منذ الأسبوع الماضي.

وزار وزير الخارجية الإيراني كلا من: قطر والسعودية، في نهاية الأسبوع الماضي في سياق المشاورات والتنسيق لوقف الإبادة والاعتداءات في غزة ولبنان.