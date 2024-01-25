وزير الخارجية الاسباني: نحن نريد ضمان الأمن والاستقرار والسيادة في العراق

شفق نيوز/ أكد وزير الشُؤُون الخارجيَّة والإتحاد الأوروبيّ والتعاون الأسبانيّ خوسيه مانويل، يوم الخميس، أن بلاده تدعم ترسيخ الأمن والإستقرار وضمان حفظ سيادة العراق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في بغداد مع نظيره العراقي فؤاد حسين.

وقال مانويل في المؤتمر، إن العلاقات بين اسبانيا والعراق تمتد لأكثر من قرن من الزمن، ونحن نؤمن بسيادة ووحدة العراق، ونحن معكم لدعم هذا الموضوع".

وأضاف "بحثنا ما يخص الهجمات العسكرية التي تستهدف القواعد والقوات الاسبانية، فنحن جزء من التحالف الدولي، و سنعقد اللقاءات مع الجوانب والمسؤولين العسكريين في بغداد من اجل الحديث حول حماية قواتنا العسكرية في العراق".