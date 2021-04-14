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وزير: الحكومة الاتحادية تتهرب من ملف تعويضات ذوي الضحايا الكورد عن جرائم صدام

Category: سیاسة

Date: 2021-04-14T08:10:56+0000
وزير: الحكومة الاتحادية تتهرب من ملف تعويضات ذوي الضحايا الكورد عن جرائم صدام

شفق نيوز/ أكد وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين عبدالله الحاج محمود يوم الأربعاء أن حكومة إقليم كوردستان تواصل العمل في سبيل استحصال التعويضات المالية والمعنوية لذوي ضحايا الكورد عن جرائم النظام السابق.

وقال الحاج محمود في مؤتمر صحفي عقده في مبنى برلمان الإقليم على هامش عقد جلسة خاصة بالذكرى الـ33 على عمليات الأنفال: سنضغط من خلال حكومة الإقليم والممثلين الكورد في مجلس النواب العراقي لاستحصال تعويضات لذوي ضحايا عمليات الانفال، مستدركا القول للاسف الى الان لم تقم الحكومة الاتحادية بتحمل المسؤولية إزاء هذا الالتزام الدستوري".

ونوه إلى أن الحكومة الاتحادية تتهرب من ملف التعويضات لذوي ضحايا جرائم البعث ولكن نحن سنواصل المطالبة والضغط.

وعن أسباب تأخر نقل رفات الضحايا من باقي مناطق العراق قال الوزير، إن هذه العملية تأخرت قليلا بسبب أوضاع الحالية وتفشي فيروس كورونا، مضيفا أن العمل متواصل مع مؤسسة الشهداء والمؤنفلين في نقل الرفات.

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