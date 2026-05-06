وزير الحرب الأميركي يهاتف الزيدي ويبحث تفعيل التعاون الأمني

شفق نيوز- بغداد

تلقى رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، يوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، هنأه فيه بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ذكر ذلك بيان حكومي عراقي، ورد لوكالة شفق نيوز، واضاف أن الاتصال شهد بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ولاسيما التعاون الأمني، وفق ما تضمنته اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

وأكد الجانبان خصوصية العلاقة بين البلدين، وأهمية العمل على إعادة تفعيلها في جانب التدريب، بهدف تعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية ورفع مستوى كفاءتها.

ويوم أمس، صرّح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، بأن المنشآت الأميركية في العراق تعرضت لأكثر من 600 هجوم خلال فترة التصعيد العسكري مع إيران، ودعا في الوقت ذاته رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي لكبح جماح الفصائل المسلحة الموالية لطهران والمعادية لواشنطن.