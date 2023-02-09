وزير الحج السعودي يصل بغداد

شفق نيوز/ وصل وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد حكومي.

وذكر بيان مقتضب صدر هيئة الحج والعمرة العراقية، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الهيئة سامي المسعودي استقبل وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية لوزير سعودي إلى بغداد في شهر، إذ وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى العاصمة العراقية، في الثاني من شهر شباط الجاري، في زيارة رسمية التقى خلالها كبار المسؤولين.

ومنتصف كانون الثاني الماضي، أعلنت هيئة الحج والعمرة عن موافقة الجانب السعودي على زيادة عدد الحجاج العراقيين من 36 ألفاً إلى 42 ألفاً و500 حاج للعام 2023 .