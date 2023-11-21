بعد رفض الاستقالة من قبل السوداني .. وزير الثقافة العراقي يباشر مهام عمله

شفق نيوز / أعلن وزير الثقافة أحمد فكّاك البدراني، المباشرة بمهام عمله من جديد، بعد رفض استقالته من قبل رئيس مجلس الوزراء، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية الأخير القاضي بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يتزعم حزب تقدم.

جاء ذلك، استناداً إلى الأمر الديواني، الذي رفض فيه رئيس الوزراء استقالة وزراء الثقافة والصناعة والتخطيط، المنضوين بحزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفق البيان، باشر البدراني، مهام عمله في مقر الوزارة ببغداد، صباح الثلاثاء، وكان في استقباله وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمديرين العموميين وموظفي الأقسام والشعب في مقر الوزارة.

وشدد وزير الثقافة، على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتاج ثقافي فكري متميّز، وإبراز دور الوزارة في مجالات العمل السياحي والآثاري، مشيداً بدور كوادر الوزارة الاستثنائية وعملهم الدؤوب وروحهم التوّاقة إلى التغيير والتطوير مرتبطين بتأريخهم وحضارتهم إرتباطاً وثيقاً ومتيناً.

ورفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، الاستقالات التي تقدم بها وزراء التخطيط والصناعة والثقافة على خلفية إنهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان العراقي.

وكان وزراء التخطيط محمد تميم والصناعة خالد بتال والثقافة أحمد البدراني قدموا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في البرلمان.