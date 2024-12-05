وزير التربية ومدير عام تربية صلاح الدين تحت قبة البرلمان

شفق نيوز/ أعلن النائب عن محافظة صلاح الدين، مهدي تقي الآمرلي، اليوم الخميس، أنه قدّم طلبًا لاستجواب وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري ومدير عام تربية صلاح الدين سلطان سعيد فاضل، على خلفية ملفات تتعلق بتعيينات المحاضرين وما وصفه بالإقصاء والتهميش في توزيع الفرص داخل المحافظة.

وقال الآمرلي في تصريح لوكالة شفق نيوز: إن "الاستجواب سيتمحور حوال سياسات التعيينات المتعلقة بالمحاضرين، حيث جرى رفع أسماء من بعض الأقضية دون غيرها، دون مراعاة مبادئ العدالة أو النزاهة في توزيع الدرجات الوظيفية".

وأضاف: "نسعى لضمان تحقيق العدالة ومنع تهميش أي قضاء في محافظة صلاح الدين، بحيث تُوزَّع الدرجات الوظيفية بشكل منصف وعادل على جميع الأقضية".