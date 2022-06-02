وزير التربية الى البرلمان.. نواب يلمحون الى وقوف "جهات خارجية" وراء تسريب أسئلة الامتحانات

شفق نيوز/ تنتظر لجنة التربية النيابية ما سيكشفه وزير التربية علي حميد الدليمي خلال استضافته من قبل مجلس النواب للوقوف على مجمل الأسباب التي أدت إلى تسريب الاسئلة الامتحانية، وتحديد المتورطين فعليا بذلك.

وفيما لم يستبعد نواب أن يندرج فعل تسريب الأسئلة ضمن محاولات ضرب العملية السياسية وبالتالي تأزيم الشارع، أكدوا على أنه خرق وانتهاك لمفاهيم سيادة الدولة بالكامل.

وقالت عضو لجنة التربية النائب انتصار الغرابي، لوكالة شفق نيوز، ان لجنتها وبالتنسيق مع وزارة التربية ممثلة باللجنة الدائمة للامتحانات، الى جانب لجنة هيئة النزاهة، فضلا عن لجان فرعية اخرى، لمتابعة موضوع تسريب الاسئلة الامتحانية لان ما حدث يعتبر "خرقاً كبيراً".

وأضافت الغرابي ان "الكثير من النقاط سيتم استيضاحها من وزير التربية واللجنة الدائمة للامتحانات في الوزارة خلال استضافتهم يوم الأحد المقبل للوقوف على ملابسات ما حدث، الى جانب اطلاعنا على الاسباب التي دعت إلى تأجيل جميع امتحانات المواد الدراسية المتبقية لطلبة الصف الثالث المتوسط الى إشعار آخر".

ونوهت إلى أن "اللجنة ستستكمل كل الإجراءات المتعلقة بإجراءات التحقيق ازاء تسريب الاسئلة الامتحانية ومن ثم ستعلن نتائجها فضلا عن توصياتها".

ولم تستبعد عضو لجنة التربية تورط جهات لا تريد استقرار البلاد، قائلة "كل الاحتمالات واردة ولا استبعد ان تقف وراء ذلك أطرافا تعمل على تأجيج الشارع".

من جهته، أكد عضو لجنة التربية النيابية في الدورة البرلمانية السابقة، رعد المكصوصي، لوكالة شفق نيوز، ان "عملية تسريب الاسئلة ليست بظاهرة جديدة ولكن ضمن نطاق محدود، لكن اليوم اصبحت على نطاق واسع وهذا امر تقف وراءه جهات تريد ارباك الشارع وإحداث حالة من الفوضى من خلال ضرب العملية التربوية".

واشار الى ان "هناك جهات كثيرة تقف خلف تهديم هذا البلد لعله هناك أدوات داخلية تنفذ مخططات لأطراف خارجية فاعلة في المشهد العراقي لا تريد الاستقرار للشارع العراقي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة التربية العراقية تأجيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، أن التأجيل جاء "لأسباب فنية طارئة تخص أعمال التقويم والامتحانات".

من جانبه ذكر مصدر مطلع في الوزارة لوكالة شفق نيوز، إن أسباب التأجيل جاءت بسبب ورود خبر بتسريب أسئلة الامتحان، الأمر الذي دعا الوزارة لاتخاذ هذا القرار.

وعلى إثر ذلك اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيها بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لإجراء تحقيق كامل في تسريبات اسئلة الامتحانات الوزارية.

كما ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اجتماعا مع لجنة التربية النيابية للوقوف على ملابسات قضية تكرار تسريب الاسئلة الامتحانية للصف الثالث المتوسط.

وامتنع وزير التربية العراقي علي حميد الدليمي عن التعليق على موضوع تسريب اسئلة الامتحانات للصف الثالث المتوسط اليوم الخميس، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير الاتحادي في اربيل مع وزير التربية بإقليم كوردستان آلان حمه سعيد.