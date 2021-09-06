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وزير التخطيط: موازنة 2022 لن تعرض على مجلس الوزراء قبل انتخابات تشرين المقبل (تحديث)

Category: سیاسة

Date: 2021-09-06T08:32:20+0000
وزير التخطيط: موازنة 2022 لن تعرض على مجلس الوزراء قبل انتخابات تشرين المقبل (تحديث)

شفق نيوز/ قال وزير التخطيط العراقي خالد بتال يوم الاثنين، ان قانون الموازنة العامة للعام 2022 في طور الأعداد من قبل وزارة المالية. 

وأضاف بيتال في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان هناك استراتيجية لإعداد مشروع قانون الموازنة، وهي الان (الموازنة) في مراحلها الأخيرة، وأنها ستأخذ وقتا قبل عرض القانون على مجلس الوزراء. 

وأعرب وزير التخطيط العراقي عن اعتقاده؛ بأن قانون الموازنة لن يُعرض على مجلس الوزراء قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الاول المقبل. 

وكان وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، أعلن في 26 آب الماضي إنجاز مشروع موازنة عام 2022، وقرب عرضه على مجلس الوزراء، مؤكداً أنّ السياسة المالية للعراق مرّت بصعوبات كبيرة.

ويواجه الاقتصاد العراقي أزمة مالية ناتجة من هبوط أسعار النفط عالمياً، بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي أجبر حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على اتخاذ قرارات عدة، من بينها اللجوء إلى الاقتراض، وخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، لأجل توفير الرواتب للموظفين وتسيير عمل المؤسسات الحكومية.

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