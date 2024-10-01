وزير التخطيط: مضينا قدما لرسم خريطة جديدة للواقع السكاني في العراق

شفق نيوز/ صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، يوم الثلاثاء، بأن الوزارة ماضية في إجراء التعداد السكاني من أجل رسم خريطة جديدة للواقع السكاني في العراق.

وقال تميم في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الأول لتحسين رأس المال البشري في العراق، إنه "مضينا قدما لرسم خريطة جديدة للواقع السكاني في العراق، من خلال قيامنا بإجراء التعداد السكاني في شهر تشرين الثاني المقبل".

وأضاف أن "التعداد السكاني سيوفر قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن الواقع الديموغرافي، ورسم مسارات تنمية رأس المال البشري، وفق رؤية تنموية سليمة تستند الى بيانات احصائية دقيقة".

كما أكد تميم أن "وزارة التخطيط شرعت منذ عام باجراء واحد من أهم المسوح الاحصائية وهو المسح الاقتصادي والاجتماعي للاسرة في العراق، وسيوفر نتائج مهمة عن الفقر ومستوى الإنفاق وغير ذلك".

وأشار إلى أن بيانات التعداد و نتائج المسح الاقتصادي ستخدم رؤية العراق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين رأس المال البشري.

وتابع وزير التخطيط القول، إن "مسؤليتنا تحتم علينا تحديد أولويات التمويل في المشاريع الاستثمارية المرتبطة برأس المال البشري وتنويع مصادر هذا التمويل الذي أصبح ضرورة ملحة مع محدودية الموارد".