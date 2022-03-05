وزير التجارة على طاولة الاستجواب لشبهات فساد في البطاقة التموينية.. وثائق

شفق نيوز/ طالب 18 نائباً في البرلمان العراقي، يوم السبت، رئاسة البرلمان، باستجواب وزير التجارة علاء أحمد حسين، بسبب وجود شبهات فساد في توزيع مفردات البطاقة التموينية.

وقال النائب صلاح زيني التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الطلب جاء استناداً إلى أحكام المادة 61 من الدستور العراقي"، موضحاً أن "طلباً رسمياً قدم لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لتحديد موعد استجواب وزير التجارة، لوجود شبهات فساد في تجهيز مفردات البطاقة التموينية أو السلة التموينية التي رصدت لها مبالغ من الموازنة".

وأرجع التميمي، وهو نائب عن ديالى، أسباب الاستجواب إلى "صرف التخصيصات المالية للسلة التموينية بخلاف القانون، ودون تجهيز المواطن بالمواد التموينية المقررة التي تعد عصب الحياة الأساسية".

وتشكو غالبية المحافظات العراقية، من تلكؤ توزيع الحصة التموينية الجديدة "السلة التموينية" التي تشمل مواد غذائية من مناشئ عالمية رصينة، إلا أن بعض المفردات مازالت غائبة وأبرزها مادة الرز.