وزير الاتصالات العراقي يمثل أمام محكمة الكرخ في 8 دعاوى أقامها السوداني.. ويوجه رسالة

شفق نيوز - بغداد

أعلن وزير الاتصالات، مصطفى سند، اليوم الأربعاء، عن مثوله أمام محكمة تحقيق الكرخ في ثماني دعاوى قضائية مقامة ضده، مشيراً إلى أن أغلبها حُرّكت من قِبَل رئيس الوزراء السابق، محمد شياع السوداني، بصفته الشخصية.

وقال سند في منشور عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، إنه مثَل أمام محكمة تحقيق الكرخ للنظر في الدعاوى الثماني، موضحاً أن معظمها رفعها رئيس الوزراء السابق على خلفية انتقادات حادة وجهها له خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، لاسيما ما يتعلق بالملفات المالية وآليات الصرف، إضافة إلى نفوذ أقاربه وإخوانه.

ولفت إلى أن الدعاوى سُجلت بالصفة الشخصية للسوداني وليست الرسمية، باعتبار أن الحقوق المرتبطة بالمنصب الحكومي يمكن التنازل عنها أو انقضاؤها مع تغيير السلطة.

وفي تعليق ساخر، كتب سند: "السياسيون يُجلبون للمحاكم بتهم فساد.. أما أنا فأدخل المحكمة إما كـ (مشتكٍ) على فاسد، أو كـ (مشكوٍ منه) بسبب مشاجرة أو انتقاد سلطة".