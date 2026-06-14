وزير الاتصالات: الزيدي يلغي مشروعي السكك وتطوير مطار بغداد

شفق نيوز - بغداد

كشف وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم الأحد، عن اتخاذ رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، ووزير النقل وهب الحسني، جملة من القرارات التي وصفها بـ"الشجاعة والجريئة" خلال الأسبوعين الماضيين، معتبراً أن تلك الخطوات لم ينلْها الاهتمام الإعلامي الكافي.

وأوضح سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن القرارات شملت إلغاء مشروع السكك الحديدية نظراً لـ"كلفته العالية وإرهاقه لموازنة الدولة"، إلى جانب إلغاء مشروع تطوير مطار بغداد الدولي المحال لشركة (CAAP) بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وأضاف الوزير أن الحزمة تضمنت أيضاً سحب اليد والإحالة إلى التقاعد لمدير عام الموانئ، مشيراً إلى وجود مساعٍ يقودها وزير النقل لإعادة دمج إدارة المطارات مع الملاحة الجوية، على أن يُبحث المقترح رسمياً خلال جلسات الحكومة المقبلة.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد عقد جلسة مساء أمس السبت برئاسة علي الزيدي، أقرّ خلالها حزمة قرارات تخص ملفي الكهرباء والوقود، فضلاً عن تعليق استيراد القمح لحين انتهاء الموسم التسويقي للمحصول المحلي في البلاد.