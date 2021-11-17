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وزيرة عراقية: العراقيون ضحية صراع الاتحاد الاوروبي وبيلاروسيا

Category: سیاسة

Date: 2021-11-17T14:51:05+0000
وزيرة عراقية: العراقيون ضحية صراع الاتحاد الاوروبي وبيلاروسيا

شفق نيوز/ رأت وزيرة الهجرة العراقية، يوم الاربعاء، أن العراقيين وقعوا ضحية الصراع السياسي بين بيلاروسيا والاتحاد الاوروبي، في حين أبدى سفير الاتحاد لدى بغداد رفضه استخدام العنف ضد المواطنين العراقيين على الحدود البيلاروسية.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو استقبلت، اليوم، سفير الاتحاد الاوروبي لدى العراق فيلا فاريولا والوفد المرافق له".

وأوضح البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات وسبل تطويرها، ومناقشة قضية المواطنين العراقيين العالقين في عدد من الدول الاوروبية، لاسيما المتواجدين على الحدود البيلاروسية، والمعاناة التي تواجههم اثناء الهجرة غير الشرعية".

وفي هذا الصدد، أكدت  جابرو أن "الصراع السياسي بين الاتحاد الاوروبي وبيلاروسيا يقع ضحيته العراقيون المتواجدون على الحدود، والذين يتعرضون لأقسى انواع التعامل البعيد عن المعايير الانسانية والدولية".

وشددت جابرو على ضرورة "تعاون الوزارة والاتحاد الاوروبي للتعامل مع هذا الملف بشكل إنساني وإيجاد حلول جدية بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية".

وتابعت جابرو، أن "الحكومة أوقفت جميع الرحلات المباشرة الى بيلاروسيا حفاظاً على سلامة العوائل العراقية التي قد تقع ضحية لجشع المهربين"، مجددة في الوقت ذاته "رفضها للعودة القسرية لجميع العراقيين في الخارج".

من جانبه، اثنى سفير الاتحاد الاوروبي، وبحسب البيان، على "الجهود المبذولة من قبل الوزارة بشكل خاص والحكومة العراقية بشكل عام في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية الى مدن اوروبا، والاجراءات المتخذة لإعادة العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية"، مبدياً رفضه لـ " استخدام العنف ضد المواطنين العراقيين على الحدود البيلاروسية".

واطلقت السلطات العراقية خلال اليومين الماضيين، رحلات جوية لاعادة المواطنين الذي هاجروا الى تلك الحدود أملاً في الحصول على لجوء في دول الاتحاد الاوروبي.

 

 

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