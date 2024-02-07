وزيرة دفاع اسبانيا تصل بغداد على رأس وفد رسمي

شفق نيوز/ استقبل وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، يوم الأربعاء، وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، والوفد المرافق له.

وقالت الدفاع العراقية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه حضر الاستقبال الأمين العام، وأمين السر العام، وكبار القادة والضباط في وزارة الدفاع.

بعدها عقد الجانبان، بحسب البيان، اجتماعا موسعا لبحث العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والمملكة الأسبانية وسبل تطويرها خاصة ما يتعلق منها بالجانب العسكري.