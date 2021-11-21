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وزيرة خارجية السويد تصل الى بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-11-21T12:39:33+0000
وزيرة خارجية السويد تصل الى بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاحد، عن وصول وزيرة خارجية السويد الى العاصمة بغداد للقاء كبار المسؤولين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح مقتضب ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزيرة خارجيّة مملكة السويد آن ليندي وصلت، اليوم، إلى بغداد في زيارة رسمية.

وأوضح أن ليندي ستلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجيَّة فؤاد حسين.

 وبحسب الوزارة العراقية، فأن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ونظيرته السويدية آن ليندي سيعقدان، يوم غد الاثنين مؤتمرا صحفياً مشتركاً في مبنى الوزارة ببغداد.

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