المالية تبدي استعدادها لتطبيق قانون الموازنة ومنح 50% من إيرادات المنافذ لكوردستان

شفق نيوز/ قالت وزيرة المالية طيف سامي، يوم السبت، إنه ليس هناك توافق بين هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية وإقليم كوردستان بشأن توحيد تسعيرة الرسوم الكمركية.

وكانت سامي تتحدث خلال استضافتها من قبل اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز.

ونقل مراسلنا عن سامي قولها، إنه "لا يوجد أي توافق في الكمارك بين المنافذ الحدودية الاتحادية واقليم كوردستان، على اعتبار ان الرسوم الكمركية في الاقليم منخفضة أكثر من المنافذ الاخرى في العراق، وخير مثال على ذلك دخول السجائر عن طريق الإقليم"، حسب زعمها.

وشددت على أنه "لابدّ من اعادة سيطرة "الصفرة"، وليست في موقع واحد فقط، وإنما في مواقع مختلفة مع تخفيض الرسوم الكمركية من أجل الحد من عمليات التهريب".

وأبدت الوزيرة استعدادها في تطبيق نص قانون الموازنة المالية للبلاد، وان تكون 50% من إيرادات المنافذ الحدودية الرسمية من نصيب المحافظات في اقليم كوردستان"، مستدركة القول إن: هناك 5 منافذ حدودية غير رسمية في الإقليم.