وزيرة الخارجية الألمانية تزور بغداد غداً

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، عن زيارة وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوغ، إلى العاصمة بغداد، غداً الثلاثاء.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في تصريح رسمي، أن "بيربوغ ستلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأضاف الصحاف، أن "الوزيرة الألمانية ستجري مباحثات موسَّعة في إطار تمتين العلاقات الثنائية بين بغداد وبرلين، والبناء على الفرص المشتركة في مختلف القطاعات، ومنها الطاقة والاستثمار".