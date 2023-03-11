وزيرة الاتصالات تهاجم "ايرثلنك": خدمة الانترنت سيئة وهناك 100 شركة تعمل في العراق دون عقود

شفق نيوز/ شنت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، يوم السبت، هجوماً لاذعاً على شركة "ايرثلنك" المجهزة للانترنت في العراق، وكشفت في ذات الوقت عن وجود 100 شركة تعمل في العراق دون عقود.

وقالت الياسري في لقاء متلفز ووزعه مكتبها الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "حاولت تصحيح العديد من الأمور عندما كنت مستشارة فنية لوزارة الاتصالات وتسلمت وزارة الاتصالات وهي عبارة عن ركام من الفساد والفشل".

واوضحت ان "هيئة الاعلام والاتصالات هي المسؤولة عن خطوط اتصال الهاتف، وسعر المكالمات والتغطية السيئة ليست من مسؤولية وزارة الاتصالات".

وأكدت الياسري، "لا نمتلك صلاحية على شركات الهاتف النقال"، مشيرة إلى أن "تخفيض أسعار "كارتات الشحن" لا علاقة له بمهام وزارة الاتصالات، وهو عبارة عن نص يكتب في الموازنة بعد اقرارها من مجلس الوزراء".

وتابعت ان "خدمة الانترنت في العراق (سيئة) وجعلت المواطن يعاني، وشركة (ايرثلنك) لا تسمح بدخول أحد على منظوماتها"، مبينة أن "وزارة الاتصالات لم تخلق اي منافس لشركة ايرثلنك".

واوضحت ان "شركة ايرثلنك تمتلك 80% من سوق الإنترنت في البلاد"، ولم تجد منافسا لها بسبب غياب المساءلة والتنظيم".

وقالت وزيرة الاتصالات، "لم نجد من يحاسب شركة ايرثلنك وغيرها على مستوى خدمة الإنترنت سابقا"، لافتة إلى أن "العقود التي تحاسب الشركات المتلكئة غير مفعلة وقد باشرت بمحاسبة الشركات المتلكئة وفق العقود الموجودة".

وزادت بالقول، "لا توجد وزارة تمتلك 200 عقدا من أجل خدمة الانترنت وبعض التطبيقات ونمتلك أكثر من 15 الف برجا للاتصال في عموم البلاد"، منوهة ان "الابراج باتت تشيد بقرارات شخصية دون موافقة وزارة الاتصالات وبعض الأبراج شيدت من قبل موظفين يباشرون بالعمل فيها بعد الدوام الرسمي".

وأشارت إلى أنها وجدت "عشوائية كبيرة في سوق الاتصالات"، كاشفة عن ان "هناك اكثر من 100 شركة تعمل في العراق من دون عقود".

وختمت بالقول، إن "الاشتراك المدعوم قلل الأرباح وحسن النوعية وأنا أتابع ارقام الشكاوى التي خصصتها الوزارة بنفسي وبشكل يومي".