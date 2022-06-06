وزيرا خارجية مصر والاردن يصلان الى بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن وزيري خارجية مصر والاردن وصلا الى العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إن "وزيرا خارجية مصر سامح شكري والأردن ايمن الصفدي وصلا إلى بغداد"، دون الإفصاح عن أسباب الزيارة.

يشار الى أن العاصمة بغداد احتضنت العديد من القمم بين رؤساء العراق ومصر والاردن، وكذلك وزراء خارجية البلدان الثلاثة.

ووقعت الحكومة الأردنية ونظيرتها العراقية، العام الماضي، عقداً لربط شبكة الكهرباء بين البلدين، لسد احتياجات نقص الكهرباء في السوق المحلي العراقي.

وبموجب العقد، يزود الأردن الجانب العراقي في المرحلة الأولى من المشروع بـ1000 جيجاواط سنوياً، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، تتبعها مرحلة ثانية تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية.