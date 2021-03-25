وزيرا خارجية الأردن ومصر في بغداد يوم غد الجمعة

شفق نيوز/ يصل يوم غد الجمعة وزير خارجية الاردن ايمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري إلى العاصمة بغداد.

وابلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن حضور وزيري الخارجية الأردني والمصري في بغداد، لترتيب أجواء عقد القمة الثلاثية، التي سوف تعقد يوم السبت المقبل بحضور ملك الأردن والرئيس المصري.

وتحتضن العاصمة بغداد، السبت المقبل، قمة ثلاثية تجمع العراق ومصر والأردن، لاستكمال جهود هذه الدول الساعية لتطوير العلاقات فيما بينها.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ في وقت سابق من اليوم؛ أن "القمة الثلاثية سوف تستغرق يوما واحدا فقط"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وستتضمن الحوارات الدول الثلاث، ملفات سياسية واقتصادية وثقافية مشتركة، فضلا عن تصدر ملفات الطاقة والاستثمار والأمن لهذه الحوارات، ومن ثم الانتقال نحو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في قمتين سابقتين عقدتا في الأردن.