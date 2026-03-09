وزيرا خارجية العراق وإسبانيا يحذران من تفاقم أزمة أسعار الطاقة عالمياً

شفق نيوز- بغداد

حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، يوم الاثنين، من تداعيات الحرب الدائرة بين إيران من جهة وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى، وانعكاساتها على أسعار الطاقة عالمياً.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، التطورات الجارية في المنطقة وتداعيات الحرب الدائرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وفي هذا السياق، أكد الوزير الإسباني دعم حكومة وشعب بلاده للشعب العراقي وحكومته في مواجهة التحديات الكبيرة، مشيراً إلى موقف بلاده الداعي إلى وقف الحرب والعمل على التهدئة ووقف إطلاق النار.

كما استعرض الوزير ألباريس الموقف الإسباني من الحرب الدائرة، موضحاً أن إسبانيا كانت منذ البداية ضد اندلاع الحرب، وهي اليوم تؤكد ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، لما للحرب من تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم.

وناقش الجانبان المخاطر المترتبة على استمرار الحرب، مؤكدين أن أهداف استمرارها غير واضحة، وأن إطالة أمدها قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار الطرفان إلى أن استمرار الحرب من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة أسعار الطاقة عالمياً، الأمر الذي قد يفضي إلى أزمات اقتصادية جديدة على مستوى العالم، فضلاً عن تداعياتها الإنسانية المتمثلة في النزوح الداخلي واللجوء إلى خارج البلاد، وما قد يرافق ذلك من مخاطر بحدوث كارثة إنسانية.

وفي ختام الاتصال، شدد الجانبان على أهمية العمل المشترك، إلى جانب الدول الأوروبية، من أجل بلورة مبادرة تسهم في التوصل إلى وقف إطلاق النار والحد من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم.