وزيرا خارجية العراق والإمارات يبحثان تعزيز التعاون والقضايا المشتركة

شفق نيوز- أبو ظبي

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، ووزير الخارجية، فؤاد حسين، ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، يوم الاثنين، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين استعرضا خلال اتصال هاتفي، فرص تطوير العمل المشترك في عدد من القطاعات المرتبطة بالأولويات التنموية للبلدين.

كما بحث الطرفان عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن تمنياته لجمهورية العراق وشعبها الشقيق دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.