وزيرا خارجية العراق والسويد يبحثان ملف الاستثمار والمهاجرين "هاتفيا"

شفق نيوز / بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، مع نظيره السويدي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ووضع العراقيين في دول الاتحاد الأوروبي، فيما ناقشا "ملفِّ الاستثمار" والاجتماع المُزمعُ عقده مع وزراء خارجيَّة الاتحاد يوم الأحد المقبل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين تلقى، اليوم الجمعة، إتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجيَّة السويديّ السيّد توبياس بيلستروم، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين، وسُبُل تعزيز التعاون الثنائيِّ بما يحقق طموح الشعبين الصديقين ولاسيَّما في مجال الطاقة، التجارة، المصارف الماليَّة، النقل، الهجرة ووضع العراقيين في دول الإتحاد الأوروبيّ".

كما تناول الاتصال حسب البيان "البحث مُفصَّلاً في ملفِّ الاستثمار، ونقل الخبرات في شتى المجالات، وجرى التركيز أيضاً على أهمِّية تبادل الدعم السياسيِّ في المحافل الدولـيَّة".

وتابع البيان أن "الجانبين ناقشا عدداً من القضايا الإقليميَّة، والدولـيَّة ذات الاهتمام المُشترَك، وتطرق الوزيران إلى الإجتماع المُزمعُ عقده مع وزراء خارجيَّة الإتحاد الأوروبيّ وكبار المسؤولين في بروكسل، يوم الأحد القادم، برئاسة الوزير فؤاد حسين، في إطار إتفاقيَّة الشراكة والتعاون بين العراق والإتحاد الأوروبيّ، والذي سيشارك فيه جميع وزراء خارجيَّة دول الإتحاد الأوروبيّ الـ 27، وسيقدم الوزير رؤية الحكومة العراقيَّة الجديدة حول الأوضاع السياسيَّة، والأمنيَّة، والإقتصادية بالإضافة إلى ملف الطاقة".

وأكَّد وزير الخارجية أنَّ "الحكومة العراقيَّة جادة في مُناقشة ملف الهجرة غير الشرعيَّة والعمل لإيجاد حلول مُشترَكة للعودة الطوعيَّة للمواطنين العراقيين والذين تم رفض طلبات لجوهم من قبل دول الإتحاد الأوروبيّ والتأكيَّد على أنَّ المسؤوليَّة يجب أنَّ تكون تضامنيَّة، ومن المهم تقوية الروابط بين العراق وأوروبا".

من جانبه، أكَّد وزير الخارجيَّة السويديّ "اهتمام السويد الكبير بتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، وبما ينعكس إيجاباً على شعبي البلدين"، مُشيراً إلى "دعم بلاده للحكومة العراقيَّة في مُحاربة الإرهاب".

ولفت الوزير السويدي إلى "دعم المنظمات غير الحكومية السويديَّة للنازحين وإعادة بناء المناطق المتضررة"، مُضيفاً؛ أنَّ "مسألة الهجرة من العراق ستكون المحور الرئيسي في جدول أعمال إجتماع وزراء خارجيَّة دول الإتحاد الأوروبيّ في بروكسل".

وأوضح البيان أن "الوزير فؤاد حسين وجه دعوة رسميَّة لنظيره السويديّ لزيارة العراق في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، اليوم الجمعة، أن مجلس التعاون بين التكتل الذي يضم 27 دولة والعراق سيعقد اجتماعه الثالث في بروكسل يوم الأحد المقبل.

ومن المتوقع أن يتخذ مجلس التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق قرارا بشأن إنشاء لجنة فرعية جديدة للتعاون التنموي بين الجانبين.