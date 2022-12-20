وزيرا خارجية البحرين وعُمان يؤكدان على أهمية مؤتمر بغداد الثاني لتحقيق الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، يوم الثلاثاء، دعم بلاده لجميع الجهود التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للعراق، بدوره أشار وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، الى ضرورة الوصول لأرضية مشتركة إقليمية ودولية لتحقيق التنمية بالعراق.

وقال الزياني في كلمته خلال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة "ندعم جهود جميع الدول التي تسعى لتحقيق الاستقرار والأمن في العراق وتسهم في نهوضه اقتصادياً، والبحرين حريصة كل الحرص على تعزيز التعاون مع العراق واستعادة دوره في المنطقة".

واعتبر أن "أمن العراق ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة ونرفض أي تدخلات خارجية في شؤون العراق الداخلية".

وأشار إلى أن "الربط الكهربائي سيكون له مردود اقتصادي كبير على العراق ودول المنطقة، ونحن نسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بما يعود على شعوب بالازدهار".

من جانبه، اعتبر وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، في كلمة له خلال المؤتمر "نتضامن مع العراق لتحقيق تطلعات العراقيين، ويجب الوصول لأرضية مشتركة إقليمية ودولية لتحقيق التنمية بالعراق".