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وزيرا الدفاع والخارجية للبرلمان: العراق لا يمتلك العدة الكافية للرد على تركيا

Category: سیاسة

Date: 2022-07-23T10:50:51+0000
وزيرا الدفاع والخارجية للبرلمان: العراق لا يمتلك العدة الكافية للرد على تركيا

شفق نيوز/ نقلت نائبة عن الإطار التنسيقي يوم السبت، أن وزيري الدفاع والخارجية والقادة العسكريين ابلغوا مجلس النواب بعدم توفر قدرة للقوات العراقية للرد على الاعتداءات التركية.

وقالت النائبة ابتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز؛ إن "وزراء الخارجية والدفاع ورئيس أركان الجيش قالوا خلال وجودهم في جلسة اليوم أن تركيا هي المسؤولة عن الهجوم على مصيف في زاخو".

وتابعت الهلالي؛ أن الوزيرين وقائد العمليات ورئيس أركان الجيش ابلغوا البرلمان ان "العراق لا يمتلك الطائرات الحربية والمعدات العسكرية الكافية تمكن القوات المسلحة العراقية للرد العسكري على تركيا".

ولفتت إلى أن ضيوف البرلمان أحاطوا علما بأن "هناك أكثر من عشر قواعد عسكرية للجيش التركي في إقليم كوردستان وشمال العراق، وان أكثر من ألف عسكري تركي يتواجدون في تلك القواعد". 

وأضافت الهلالي؛ أن "مجلس النواب حاليا يتداول ما تحدث عنه الوزراء والقادة العسكريين وسيتخذ قرارا رسميا في نهاية الجلسة بشأن حادثة الاعتداء التركي على الأراضي العراقية". 

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