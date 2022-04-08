وزيرا الخارجية العراقي والإيراني يتفقان على "لقاء قريب"

شفق نيوز/ اتفق وزيرا خارجيَّة العراق فؤاد حسين وإيران حسين أمير عبداللهيان، يوم الجمعة، على ضرورة عقد "لقاء قريب" بينهما.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما بحسب بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أن "الوزيران بحثا، وجهات النظر حول مجموعة من القضايا التي تهم العلاقات الثنائيَّة الإقليميَّة والعالميَّة، وأكَّدا على ضرورة اللقاء في أقرب فرصة ممكنة لبحث المُستجدات في المنطقة".

كما تطرق الجانبان الى "آخر الخطوات المتخذة في إطار العلاقات الثنائيَّة، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك، ومنها التطورات الإقليميَّة والدوليَّة ومفاوضات فيينا وسُبُل تعزيز العلاقات الثنائيَّة".

وهنأ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، نظيره الإيرانيّ أمير عبداللهيان بالعام الجديد الإيرانيّ، وحلول شهر رمضان المُبارك، وقدم عرضاً عن آخر المُستجدات ، مُشيراً إلى زيارته الأخيرة لموسكو ومحادثاته مع وزير الخارجيَّة الروسيّ سيرغي لافروف. مُستعرضاً التطورات في أوكرانيا.

من جانبه هنأ أمير عبداللهيان نظيره العراقيّ بحلول شهر رمضان المُبارك، وأكّد على ضرورة التركيز على الحوار والحل الدبلوماسيّ لحل الأزمة الروسيَّة-الأوكرانيَّة، وضرورة معالجة جذور الأزمة الراهنة كمفتاح لارساء السلام والاستقرار في المنطقة.

هذا واتفق الوزيران على ضرورة اللقاء في الأيام القريبة القادمة.