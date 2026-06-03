وزيرا الخارجية العراقي والأردني يبحثان هاتفياً الاستعدادات للاجتماع العربي الأوروبي

شفق نيوز- بغداد

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، مساء اليوم الأربعاء، الاستعدادات للاجتماع العربي الأوروبي.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، حيث قدم الأخير تهانيه للوزير العراقي بمناسبة تجديد الثقة به وتسلّمه مهام وزارة الخارجية لولاية جديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

وبحث الجانبان الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع العربي–الأوروبي السادس خلال الفترة 22-23 حزيران/ يونيو الجاري المقرر انعقاده في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية والأوروبية، حيث جرى التأكيد على أهمية الاجتماع في تعزيز الحوار والتنسيق بين الجانبين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وسبل تطويرها وتعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.