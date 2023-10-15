وزراء عدل عرب من بغداد: العراق استعاد دوره الريادي في المنطقة

شفق نيوز/ عد وزراء عرب، يوم الاحد، استضافة العراق لاجتماعات مجلس وزراء العدل العرب استعادة لدور العراق الريادي في المنطقة العربية.

وقال رئيس مجلس وزراء العدل العرب المغربي عبد اللطيف وهبي خلال مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الاجتماع التنفيذي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن استضافة العراق لهذا المؤتمر أعاده للصف العربي وغدا سيكون الاجتماع ناجحا ونؤكد ان العراق له القدرة على إدارة اللقاءات، داعيا الجميع للعمل لحقوق المواطنين في الوطن العربي.

من جهته قالت وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم، خلال المؤتمر، إن العراق بلدنا الثاني، والاستضافة لهذه الدورة يدل على الأصالة والجدية، ونؤكد من هذا المنبر ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات في كافة المجالات القانونية وحماية حقوق الإنسان ونتطلع الى زيادة التفعيل ومذكرات التفاهم وتبادل السجناء بين الدول العربية وزيارة ذويهم.

بدوره قال وزير العدل العراقي خالد شواني، خلال المؤتمر، استضفنا اليوم اجتماع المكتب التنفيذي للوزراء العرب تمهيدا لعقد الدورة 39 لمجلس وزراء العدل العرب، ويسعدني ويشرفني كثيرا أن أرحب بالزملاء وزراء العدل وسعيدا بالحضور العالي المستوى، مؤكدا أن يوم غد سيحضر وزراء اخرين بالاضافة إلى حضور الأمين العام للجامعة العربية، ما يدل على أهمية بغداد بالنسبة للأشقاء العرب وأهمية استعادة العراق دوره في المحيط العربي والإقليمي والمجتمع الدولي.

وأضاف شواني، أن الاجتماع يكون لتوطين أكثر للعلاقات العربية وإبرام الاتفاقيات الثنائية ومواجهة التحديات المقبلة بالنسبة للتطورات الحاصلة على مختلف الأصعدة.

وبدأ في العاصمة بغداد، اليوم الأحد الخامس عشر من تشرين الأول 2023، اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب تحضيراً لاجتماع الوزراء في الدورة 39، وصوت الاجتماع على جدول أعمال يتضمن 6 بنود.