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وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يعقدون الاجتماع التنسيقي في القاهرة

Category: سیاسة

Date: 2020-10-13T09:55:08+0000
وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يعقدون الاجتماع التنسيقي في القاهرة

شفق نيوز/ عقد وزراء خارجية العراق ومصر والأردن، اليوم الثلاثاء، اجتماع آلية التنسيق بين دولهم في قصر التحرير في العاصمة المصرية القاهرة.

ويأتي هذا اللقاء بهدف بحث نتائج قمة القادة التي عقدت في عمان 25 آب الماضي، وبحث مشاريع العمل المشتركة المستهدفة، وترجمة رؤى القادة في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة.

وسيبحث وزراء خارجية الدول الثلاث "المستجدات والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم القضايا العربية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر والعراق".

ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك لإيضاح ما التوصل إليه.

والتقى وزير خارجية العراق فؤاد حسين أمس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري للبحث في قضايا عديدة، كما أعلن عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية المصري إلى بغداد لإكمال الاتفاقيات بين بغداد والقاهرة.

وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، انعقدت في العاصمة عمان قمة ثلاثية بين عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وبحثت القمة الأردنية المصرية العراقية آنذاك، تطورات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتنسيق في مواجهة فيروس كورونا.

وعقدت عمان والقاهرة وبغداد ثلاث قمم، أولها بمصر في مارس/آذار 2019، والثانية في الولايات المتحدة سبتمبر/أيلول من العام ذاته، والثالثة في عمان أغسطس/آب الماضي.

 


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