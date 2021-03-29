وزراء خارجية العراق والأردن ومصر يناقشون أزمات أربع دول عربية

شفق نيوز/ عقد وزراء خارجية العراق فؤاد حسين، والأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، يوم الاثنين، اجتماعاً في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزراء ناقشوا القضايا الاقتصادية، والإقليميّة، والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك القضيّة الفلسطينيّة، والأزمة السوريّة، والحرب على الإرهاب، ومستجدات الأزمة اليمنيّة، والليبيّة".

ويوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن وزيريّ خارجية مصر والأردن سيصلان العراق غداً لبحث ترتيبات انعقاد القمة الثلاثية بين العراق وكلا البلدين.

وكان من المقرر انعقاد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، إلا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن يوم الجمعة الماضي عن إرجاء القمة إلى أجل غير مسمى على خلفية حادث تصادم القطارين في مصر، والذي تسبب بمصرع وإصابة العشرات.

ويوم السبت الماضي، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وملك الأردن عبد الله بن الحسين، على أهمية انعقاد القمة الثلاثية في أقرب وقت، فيما بحثا تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك الأردني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمّان على مختلف الصعد والمستويات.