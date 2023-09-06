وزراء الخارجية العرب يبحثون اتخاذ موقف موحد إزاء انتهاكات تركيا لسيادة العراق

شفق نيوز/ بحث وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاكات القوات التركية للسيادة العراقية، وتدخلات أنقرة في الشؤون الداخلية للدول العربية.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب بدورته الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وبحث الاجتماع عددا من القضايا العربية في مقدمتها القضية الفلسطينية، والتحديات الإقليمية والدولية.

وناقش وزراء الخارجية العرب عددا من القضايا السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية والمالية والإدارية من بينها الصراع العربي - الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، وانتهاكات إسرائيل لمدينة القدس، وسرقتها للمياه من الجولان.

كما ناقش الوزراء تطورات الأوضاع في ليبيا، واليمن، والصومال، والسودان، وقضايا الجزر الإماراتية التي تسيطر عليها إيران، والتضامن مع لبنان وأمن الملاحة، وإمدادات الطاقة في الخليج العربي.