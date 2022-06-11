سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزارة تعترض على تخصيصاتها بقانون الأمن الغذائي: كان من المفترض منحنا ترليون دينار

Category: سیاسة

Date: 2022-06-11T14:17:31+0000
وزارة تعترض على تخصيصاتها بقانون الأمن الغذائي: كان من المفترض منحنا ترليون دينار

شفق نيوز/ أعتبر وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، يوم السبت، أن وزارته حصلت على أقل تخصيص مالي من بين وزارات الدولة العراقية في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي أقره مجلس النواب مؤخراً.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم خلال زيارة تفقدية أجراها محطة ضخ الثرثار العائمة في محافظة الأنبار/ قضاء الفلوجة.

وقال الوزير في تصريحه "للاسف أُصبنا بخيبة أمل من التخصيصات التي تم تحديدها في قانون الأمن الغذائي، وكنا نتمنى لو كان الدعم أكثر من ذلك لان الموضوع متعلق بالأمن الغذائي والأمن المائي أهم جزء في الأمن الغذائي".

وأردف بالقول إنه "كان من المفترض تخصيص ترليون دينار عراقي إلى وزارة الموارد المائية كحد أعلى ونحو 400 مليار دينار كحد ادنى، ولكن تفاجأنا بتخصيص 100 مليار فقط، وهي أقل وزارة من بين وزارات الدولة العراقية".

وكرر الحمداني موقفه إزاء حصص البلاد المائية من دول المنبع قائلا: ان حقوق العراق المائية خط احمر لا يمكن تجاوزه لأي سبب من الأسباب .

related

بومبيو يتهم ايران بإيجاد الفوضى عبر دعم ميليشيات شيعية في العراق

Date: 2019-09-25 16:10:53
بومبيو يتهم ايران بإيجاد الفوضى عبر دعم ميليشيات شيعية في العراق

مصدر: إيران لم تقدم أي دليل إلى العراق يثبت وجود مقار إسرائيلية في الإقليم

Date: 2022-03-16 13:49:32
مصدر: إيران لم تقدم أي دليل إلى العراق يثبت وجود مقار إسرائيلية في الإقليم

باحث: مليشيات إيران جعلت العراق منطلقاً لضرب السعودية

Date: 2019-09-28 10:15:32
باحث: مليشيات إيران جعلت العراق منطلقاً لضرب السعودية

تقرير أمريكي: قضية قاسم مصلح تمثل ”درسا قاسيا“ حول كيفية سير السلطة في العراق

Date: 2021-06-10 12:12:16
تقرير أمريكي: قضية قاسم مصلح تمثل ”درسا قاسيا“ حول كيفية سير السلطة في العراق

بلاسخارت: السيستاني قال ان الساسة في العراق غير جادين في الاصلاح

Date: 2019-12-03 17:23:15
بلاسخارت: السيستاني قال ان الساسة في العراق غير جادين في الاصلاح

علاوي يتعهد بعدم قبول مرشحي القوى السياسية بحكومته والعمل على انتخابات مبكرة

Date: 2020-02-01 21:08:44
علاوي يتعهد بعدم قبول مرشحي القوى السياسية بحكومته والعمل على انتخابات مبكرة

البرلمان العراقي يحدد غداً الأربعاء للقراءة الأولى لقانون الأمن الغذائي

Date: 2022-05-17 11:24:32
البرلمان العراقي يحدد غداً الأربعاء للقراءة الأولى لقانون الأمن الغذائي

مسعود بارزاني: قانون الانتخابات العراقية وتوزيع المقاعد ليس فيه عدالة

Date: 2021-09-11 12:04:18
مسعود بارزاني: قانون الانتخابات العراقية وتوزيع المقاعد ليس فيه عدالة