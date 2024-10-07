وزارة النفط العراقية..  البهادلي بصلاحيات كاملة

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية تكليف وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، بإدارة الوزارة في ظل تدهور الوضع الصحي للوزير الحالي، حيان عبد الغني.

وأوضح البهادلي، في تصريح له ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه تم منحه صلاحيات الوزير في حال غيابه عن الوزارة، متمنياً عودة الوزير عبد الغني إلى مهامه قريبًا.

وتقدم البهادلي بالدعاء للوزير بالشفاء العاجل، معبراً عن أمله في عودته سالمًا لأرض الوطن لمواصلة مهامه.

ومنتصف أيلول الماضي، أجرى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني عملية جراحية طارئة في القلب بأحد المستشفيات الأمريكية خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة.

وأكد مسؤول في وزارة النفط، أن عبد الغني في حالة مستقرة بعد العملية.

وكان الوزير قد نُقل إلى المستشفى أثناء الرحلة، حيث خضع لجراحة قسطرة القلب، وذلك بعد وصوله إلى الولايات المتحدة في رحلة تهدف لجذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع الطاقة العراقي.