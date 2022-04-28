الصحة العراقية ترد على إياد علاوي بشأن "تفضيله تلقي العلاج خارج البلاد"

شفق نيوز/ أعربت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن أسفها إزاء التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء الأسبق إياد علاوي في مقابلة متلفزة عن افتقار المستشفيات إلى المستلزمات والأجهزة الطبية التي حالت دون تلقيه العلاج في البلاد، والمغادرة إلى الأردن لتلقي العلاج عند تعرضه لوعكة صحية ألمت به.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "للأسف الشديد عرضت احدى القنوات الفضائية "التغيير" لقاءًا أعلامياً مع رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي يتحدث فيه عن مؤسساتنا الصحية والتقليل من شأنها و شأن الملاكات العاملة فيها، وتفضيله للعلاج خارج البلد بإرادته وهو حق من حقوق اي مواطن يرغب بالعلاج الخاص خارج العراق وعلى نفقته الخاصة".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "جميع مستشفياتها العامة والتخصصية ومن ضمنها مستشفى ابن سينا التدريبي تقدم الكثير من الخدمات الصحية المتميزة للمرضى والمراجعين يوميا و للمسؤولين ومنهم اياد علاوي والكثير من الشخصيات السياسية والعامة المعروفة، وقد تابعت مؤسساتنا الصحية مراحل علاجه بكل دقة وحرص ولم تقصر يوما بخدماتها له ولعموم المرضى".

كما أضافت الوزارة في بيانها "الحالة الصحية التي كان علاوي يعاني منها تعتبر بسيطة نسبيا مقارنةً بنوعية التداخلات الجراحية المعقدة التي تجرى في مؤسساتنا الصحية المختلفة ومنها مستشفى ابن سينا التدريبي".

ونوهت الى أن "مستشفياتنا تستقدم باستمرار افضل الفرق الأجنبية لاجراء التداخلات الطبية النوعية والمعقدة كما يحدث الآن من استقدام فرق عالمية لزراعة قرنيات العيون وغيرها من الجراحات المعقدة وكذلك فرق علاج الأورام السرطانية وعمليات القلب المعقدة وغيرها لضمان الحفاظ على جودة الخدمات الصحية والاستمرار في برامج التدريب لملاكاتنا الطبية والصحية الوطنية".

وتابع البيان "لهذا تحتفظ وزارة الصحة بحقها القانوني بالرد للدفاع عن ملاكاتنا، و تدعو فضائية التغيير ووسائل الإعلام كافة الى توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات الحقيقية وعدم التشكيك بقدرات جيشنا الابيض ومؤسساتنا الصحية وملاكاتها والتي قد تؤدي الى فقدان ثقة المواطن بمؤسساتنا الصحية الوطنية والتي تعمل باستمرار ولن يثنيها اي تشكيك لأداء واجبها الانساني والمهني للمرضى من ابناء بلدنا في عموم محافظات البلاد".

وكان المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، قد اعلن في السادس من شهر نيسان/أبريل الجاري عن إجراء الأخير عملية جراحية لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح، وذلك في مستشفى في العاصمة الأردنية عمان.