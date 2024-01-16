الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلّمه مذكرة احتجاج على قصف اربيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن استدعائها القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي، صباح يوم الثلاثاء، وتسليمه مذكرة احتجاج على القصف الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري على مناطق في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة في بيان أن رئيس دائرة الدول المجاورة وكالةً محمد رضا الحسيني سلّم مذكرة احتجاج أعربت فيها جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للإعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت الوزارة في المذكرة أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة.