وزارة التجارة تتنازل عن شكواها ضد النائب هادي السلامي (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة، يوم الأربعاء، عن تنازلها عن الشكوى القضائية ضد النائب هادي السلامي والتي صدر بها حكم قضائي بسجن النائب لستة أشهر.

وذكرت الوزارة في كتاب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها قدمت طلباً إلى محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أنه "حرصاً من هذه الوزارة على هيبة السلطة التشريعية وللحفاظ على العلاقة المتميزة مع مجلس النواب الموقر وبما يضمن استمراريتها بشكل يحقق أفضل الخدمات لشعبنا الكريم فإن هذه الوزارة لا تطلب الشكوى بحق المومأ إليه".

وأصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أمس الثلاثاء، حكماً على النائب هادي السلامي بالسجن لستة أشهر وغرامة مالية مقدارها مليون دينار، على خلفية دعوى قضائية رفعتها ضده وزارة التجارة.

وكان السلامي قد قدم شكوى إلى الادعاء العام في شهر أيلول/ سبتمبر 2022 في قضية فساد وهدر بالمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية.

وفي نهاية العام نفسه وفي نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الشروع بالتحقيق في مخالفات وفساد في عقد مشروع "السلة الغذائية" في وزارة التجارة.

ونشر السلامي، في حينها، وثيقة توضح قرار الهيئة بتبليغ الممثل القانوني لوزارة التجارة بالحضور لتدوين اقواله بشأن موضوع القضية.