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أوروبا تطالب العراق بتوضيح حول "إطلاق" مسار للهجرة غير الشرعية

Category: سیاسة

Date: 2021-07-29T18:58:50+0000
أوروبا تطالب العراق بتوضيح حول "إطلاق" مسار للهجرة غير الشرعية

شفق نيوز/ طالب الاتحاد الاوروبي، يوم الخميس، العراق بتوضيح موقفه من تسلل رعاياه الى دولة ليتوانيا عبر الهجرة غير الشرعية، مؤكدا انه يعتمد على دعم بغداد في هذا الامر.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر، إن على العراق تبرير سبب استخدام مطار بغداد الدولي لنقل مهاجرين إلى بيلاروسيا التي يتسلل منها مهاجرون غير شرعيين إلى ليتوانيا.

واضاف أن "هذه مسألة تهم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والتكتل بكامله.. نحن نعتمد على دعم العراق".

وتحدث بوريل يوم الثلاثاء الماضي، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حول طريقة التعامل مع العدد المتزايد من المواطنين العراقيين الذين يعبرون إلى ليتوانيا بشكل غير قانوني من بيلاروسيا.

وقال بوريل في مقابلة نشرتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية اليوم "تم إطلاق مسار لنقل المهاجرين العراقيين بالطائرات من بغداد إلى مينسك، ثم بالحافلة إلى الحدود الليتوانية التي يعبرونها بشكل غير قانوني. هذا هو رد بيلاروسيا على العقوبات".

وأضاف: "للأسف، يتم من جديد استخدام المهاجرين سلاحا".

وأشار أدالبرت يانز الناطق باسم بوريل إلى أن غالبية المهاجرين الذين تمّت مرافقتهم إلى ليتوانيا، هم عراقيون ولن يمنحوا حق اللجوء.

وسجلت ليتوانيا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي منذ بداية السنة الحالية وصول 2700 مهاجر جدد.

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