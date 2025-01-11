"ورقة الاتفاق السياسي" مجدداً على طاولة ائتلاف القيادة السنية

شفق نيوز/ بحث قادة ائتلاف القيادة السنية الموحدة، يوم السبت، ورقة الاتفاق السياسي الخاصة بتشريع قانون العفو العام وعودة النازحين إلى مدنهم.

وذكر الائتلاف في بيان تلقته شفق نيوز، أن "القادة عقدوا اجتماعاً تشاورياً موسعاً في مقر رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ونواب الائتلاف".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش منهاج الائتلاف وبرنامجه السياسي القائم على مفردات ورقة الاتفاق السياسي، والتي نصت على حقوق المدن والمحافظات المحررة، لا سيما المتعلقة بتشريع قانون العفو العام وعودة النازحين إلى مدنهم وإنهاء ملف المساءلة والعدالة وتحقيق مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة".

وأشار الحاضرون، بحسب البيان، إلى "وحدة العراق وشعبه، وتماسك جبهته الداخلية وتمتين أواصره المجتمعية بوجه كافة التحديات، متفقين على عقد اجتماعات تشاورية دورية والحوار مع الشركاء من الكتل السياسية الأخرى لبحث مستقبل البلاد وآفاق المرحلة المقبلة".

وبشأن الأوضاع الإقليمية، أكد الحاضرون، "دعم إرادة الشعب السوري المتمثلة بالإدارة السورية الجديدة، وإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في الدولة اللبنانية عبر انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وفي ملف العدوان الصهيوني على غزة والضفة"، فيما أشاروا إلى "دعم القضية الفلسطينية ودعوتهم إلى وقف العدوان وحرب الإبادة المستمرة على غزة الصابرة".

وفي الأسبوع الماضي، ذكر رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، قادة القوى السياسية في البلاد، بورقة سابقة بعنوان "التسوية السياسية"، داعياً المتصدين للعملية السياسية الحالية إلى التحلي بالمسؤولية وإعادة النظر بهذه الورقة.